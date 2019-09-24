Рулетик к чаю за 20 мин

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для теста:
● 3 яйца,
● 5 ст. ложек сахара,
● щепотка соли,
● 5 ст. ложек сухого молока или сливок,
● 5 ст. ложек муки.
Для крема:
● 1 банка вареной сгущенки,
● 1-2 банана
Яйца взбить миксером в пену. Добавить к яйцам сахар и соль, еще раз тщательно взбить. К полученной яичной массе добавить сухое молоко, муку и соду. Тесто получается по консистенции как блины, ну может, чуть гуще. Вылить полученное тесто на лист, застеленный бумагой для выпечки, тоненьким слоем и слегка разровнять края. Выпекать в подогретой до 180 градусов духовке 5-7 минут. На горячий корж намазать тонким слоем вареную сгущенку, положить очищенный банан и быстро свернуть в рулет. Сверху посыпать тертой шоколадной, кокосовой стружкой, сахарной пудрой, дроблеными орешками — кому что нравится.